Das Kino Rosental Heiden ist seit 82 Jahren ununterbrochen in Betrieb. Mit dem Programm sollen verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. So werden Kinderfilme ebenso gezeigt, wie Studiofilme oder bekanntere Filme, die schweizweit gut vermarktet sind. Am besten laufen laut Geschäftsführerin Astrid Mucha, Aufführungen mit Eventcharakter oder topaktuelle Filme.

Legende: Vor rund 6 Jahren stellte das Kino Rosental auf digitale Filme um. Das «Fossil» von Filmprojektor soll bald einen neuen Platz bekommen und nicht mehr im Kämmerchen verstauben. SRF

Das Kino Rosental wird von einer Genossenschaft betrieben. Freiwillige Helfer arbeiten an der Kasse, im Kinosaal und an der Bar. Genossenschafter, die Gemeinde Heiden und umliegende Gemeindenunterstützen das Kino, gemäss eigenen Angaben, mit einigen tausend Franken.

Unsere freiwilligen Helfer dürfen nicht überbeansprucht werden.

Astrid Mucha ist seit vier Jahren Geschäftsführerin des Kinos Rosental. Sie hat ein grosses Team von Freiwilligen zur Seite. "Es ist eine Gratwanderung zwischen Innovation und Machbarkeit", so Mucha. Ein weitere Ausbau mit Kinderfilmen am Mittwoch Nachmittag sei kaum möglich, da die Freiwilligenarbeit an ihre Leistungsgrenzen stosse. Ohne neue Ideen sei es aber schwer, das Publikum zu halten oder gar neues dazu gewinnen zu können.