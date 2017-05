Dänu Wisler

Der 51-Jährige wuchs in Summiswald im Berner Emmental auf. Nach einer Lehre als Mechaniker, besuchte er die Jazz-Schule in Luzern, studierte Theologie, arbeitete als Jugendarbeiter in Thun und lebte vier Jahre in Spanien. Heute ist er freischaffender Musiker, Komponist und Autor. Er lebt in Oberhelfenschwil im Toggenburg und hat drei Söhne.