Die neue Thurbrücke zwischen Wattwil und Ebnat-Kappel ist die drittlängste Brücke im Kanton St. Gallen. Sie misst 365 Meter und verbindet die neue Umfahrung Wattwil mit der bestehenden Umfahrungsstrasse von Ebnat-Kappel. Bis Ende Jahr soll sie fertig gebaut sein und dient dann als Transportweg für den ganzen Baustellenverkehr. Die zweite Etappe der Umfahrung Wattwil soll im Herbst 2022 eröffnet werden.

Bild 1 / 3 Legende: Auf der Baustelle arbeiten täglich 15 bis 35 Bauarbeiter. Sie sind besorgt, dass die Brücke bis Ende Jahr fertig gebaut ist. SRF KATRIN KELLER Bild 2 / 3 Legende: Oberbauleiter Sandro De Luca arbeitet seit 40 Jahren auf dem Bau und hat schon viele Brücken gebaut. SRF KATRIN KELLER Bild 3 / 3 Legende: Die Thurbrücke ist noch eingehüllt in 9'400 Quadratmeter Holzschalung. SRF KATRIN KELLER

Die Thurbrücke ist ein Einschnitt in die Landschaft. Nicht allen will dieser Neubau gefallen. Er sei unter anderem gewöhnungsbedürftig, sagen Anwohner in einer Strassenumfrage in der Sendung «Regionaljournal Ostschweiz» auf SRF 1. Die Brücke sorge dafür, dass der «happige Verkehr» durch Wattwil abgebrochen werden könne, oder die Umfahrung Wattwil sei halt sehr notwendig, heisst es weiter.

Umfahrung Wattwil: 313 Meter Tunnel und 836 Meter Brücken Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die 2. Etappe der Umfahrung Wattwil führt von der Brendi in Wattwil bis zur Stegrüti in Ebnat-Kappel. Sie ist 3354 Meter lang lang und schliesst die Lücke zwischen den beiden bestehenden Umfahrungen von Wattwil und Ebnat-Kappel. Neun Prozent der neuen Strasse verlaufen im Tunnel und weitere 25 Prozent auf Brücken. Die längste Brücke führt mit 365 Metern über die Thur, die Eisenbahnstrecke Wattwil-Nesslau und über die Hauptstrasse, die Kapplerstrasse.

Oberbauleiter der neuen Thurbrücke ist Sandro De Luca vom kantonalen Tiefbauamt. Er ist der Meinung, dass sich die Brücke mit ihrer schlanken Konstruktion sehr gut ins Tal eingliedere.

Die Kosten für die Brücke belaufen sich voraussichtlich auf 15 Millionen Franken. Die gesamte zweite Etappe der Umfahrung Wattwil kostet knapp 125 Millionen Franken.