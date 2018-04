Wie ein VIP mit dem Helikopter von Messe zu Messe! Dieses Highlight haben sich die Veranstalter der Rhema in Altstätten und der Gewerbeschau Thal im St. Galler Rheintal ausgedacht und wollen aus der Not eine Tugend machen. Die beiden Veranstaltungen finden nämlich zeitgleich am 5./6. Mai statt.

Nun können die Besucherinnen und Besucher für 79 Franken von einer Messe zur anderen fliegen.

Ein Skandal

Heinz Grob, Präsident vom Verband «Aktion gegen Fluglärm Altenrhein» ist empört über diese Idee: «Ich finde es völlig sinnlos, mit dem Helikopter so eine kurze Strecke zu fliegen. Ein batteriebetriebener Bus oder etwas Ähnliches wäre in der heutigen Zeit angebrachter, als die Umwelt unnötig mit Lärm und Emissionen zu belästigen.»

Die Veranstalter können diese Kritik ein Stück weit verstehen, verzichten aber deswegen nicht auf diesen Service. «Wir wollen in der Region ein Zeichen setzen. Die beiden Messen sollen den Gästen gleichermassen ein attraktives Angebot bieten», so Simon Büchel, Messeleiter der Rhema Altstätten.

Bewilligungen sind erteilt

Die Bewilligungen für die Helikopter Shuttle Flüge sind von den Gemeinden Thal und Altstätten längstens erteilt. Da auf dem Gelände der Rhema schon seit einigen Jahren Rundflüge angeboten werden, steht man den zusätzlichen Lufttaxi Fahrten problemlos gegenüber, so Ruedi Mattle, Stadtpräsident von Altstätten SG.

Bis jetzt sind auf den Gemeinden noch keine Beschwerden eingegangen. Dies möchte Heinz Grob jedoch noch nachholen, denn er möchte zumindest für zukünftige, gleichzeitige Messen versuchen, diesen «Nonsens» zu verhindern. Die beiden Gewerbeveranstaltungen liegen nur gerade 28 km auseinander.