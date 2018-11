Der Kanton Thurgau ist nicht nur wegen seiner topographischen Vorzügen ein Velokanton – sondern vor allem auch wegen seiner zahlreichen erfolgreichen Veloprofis. Insbesondere die beiden Vereine VC Bürglen-Märwil und VC Fischingen dürfen sich immer wieder über die Leistungen erfolgreicher Veloprofis freuen.

Nachwuchsförderung zentral

Waren dies in der Vergangenheit Spitzenfahrer wie Alex Zülle, Alex Frei oder Guido Amrein, so sind dies aktuell Michael Albasini, Patrick Schelling, Reto Hollenstein oder Stefan Küng. Dies ist kein Zufall, denn die Nachwuchsförderung ist in den Veloclubs ein zentrales Anliegen. Einerseits organisieren sie jährlich Velorennen, die zur Talentsuche dienen. Anderseits bieten sie mit Veloschulen eine gezielte Förderung an und organisieren Trainings und Trainingspläne für alle Interessierten.