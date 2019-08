Der Cheftrainer der Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil ist in Untersuchungshaft.

Gegen den Trainer wurde eine Anzeige eingereicht. Es besteht der Verdacht eines Sexualdelikts.

Für den Trainer gilt die Unschuldsvermutung.

Der Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, Hanspeter Krüsi, bestätigt auf Anfrage, dass der Cheftrainer der rund 10 Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz RLZO in Untersuchungshaft ist. Am Samstag ist gegen ihn eine Anzeige eingegangen und am Dienstag hat ihn die Polizei festgenommen.

Die Voruntersuchung habe gezeigt, dass die Kritieren für eine U-Haft erfüllt seien, sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Der Antrag der Staatsanwaltschaft St. Gallen auf Untersuchungshaft wurde vom Zwangsmassnahmengericht bewilligt. Nun wird ermittelt.

Was genau dem Trainer vorgeworfen wird, werde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt gegeben, so Krüsi. Gemäss Medienberichten wurde der Trainer von seinem Arbeitgeber per sofort und bis auf weiteres freigestellt. Er arbeitet seit fünf Jahren als Trainer am Leistungszentrum in Wil.

Das RLZO ist eines von sechs Regionalen Leistungszentren des Schweizerischen Turnverbandes im Frauenkunstturnen.