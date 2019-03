Insgesamt wurden 18 Katzen, zwei Hunde, vier Kaninchen, sieben Hühner und vier Wüstenrennmäuse beschlagnahmt.

Die Tiere lebten unter prekären hygienischen Haltungsbedingungen, waren stark verwahrlost und teilweise krank.

Zur Räumung kam es anlässlich einer amtlichen Tierschutzkontrolle.

Gegen die Tierhalterin wurde laut Mitteilung des Kantons Thurgau in der Vergangenheit aufgrund früherer Verfehlungen bereits ein Teiltierhalteverbot verhängt. Das Veterinäramt hat gegen die Tierhalterin ein Administrativverfahren wegen Verstosses gegen die Tierschutzgesetzgebung eröffnet. Ihr droht nun ein Totaltierhalteverbot.

Auch tote Tiere

Neben den lebenden Tieren fand das Veterinäramt auch 21 tote Katzen in einem Gefrierschrank – zusammen mit Lebensmitteln. Drei weitere Katzenkadaver lagen verpackt in Plastiksäcken in einem Gartenhäuschen.