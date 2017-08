Das Gebäude auf dem Kreuzacker in der Nähe des Bundesgerichts gehört zum Alterszentrum Josefshaus. Eigentümerin der Villa ist die Gemeinnützige- und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen (GHG). Jahrelang hat die GHG eine Lösung für das sanierungsbedürftige Marthaheim an der Unterstrasse gesucht. 2012 kam die Idee auf, das Betagtenheim in einem Erweiterungsbau beim Pflegezentrum Josefshaus unterzubringen. Damit der Neubau realisiert werden kann, muss die Villa Jacob um rund 20 Meter nach Süden verschoben werden. Kostenpunkt der Aktion: rund zwei Millionen Franken.

« Die Villa ist mit 20 x 30 Meter Grundmass ein grosses Haus. Wir müssen mit acht Prozent Gefälle fahren. » Rolf Iten

Für den spektakulären Umzug der Villa hat die GHG eine erfahrene Spezialfirma engagiert. Die Iten-Bau aus Zug war bereits mit anderen Verschiebungen in der Schweiz beauftragt: Unter anderem verschob sie den Teufelsstein in Göschenen und eine Maschinenfabrik in Zürich Oerlikon. Ein spezieller Auftrag für Rolf Iten, denn man müsse mit acht Prozent Gefälle fahren und die Villa sei danach 1,5 Meter tiefer: «Wir müssen aufpassen, dass sich die Villa nicht verselbständigt und dass wir sie nicht zu sehr sichern, damit wir sie noch bewegen können.»