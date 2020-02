Der Ostschweizer Olivier Bernhard ist Gründer der Schuhmarke On, die Welterfolge feiert.

Olivier Bernhard aus Heiden ist Mitgründer der Schuhe mit den schlauchförmigen Sohlen, der Schuhmarke On. Früher zählte er zu den weltbesten Triathleten und Duathleten. «Damals sahen alle Laufschuhe etwa gleich aus», erinnert sich Bernhard. Das passte ihm nicht und so fing er selber an, sich Gedanken über neue Schuhe zu machen.

Legende: Die Gründer Olivier Bernhard (Mitte), David Allemann und Caspar Coppetti zvg On

«Die Idee für die typischen Sohlen mit diesen Gartenschläuchen kommt nicht von mir», dafür holte Bernhard zwei weitere Mitstreiter ins Boot: David Allemann und Caspar Coppetti. Im Janur 2010 Gründeten sie die neue Schuhmarke.

Legende: Olivier Bernhard - vom Läufer zum Unternehmer. Im Sommer 2002 gewinnt er den Zürcher Ironman. Keystone

Unterdessen ist aus On eine internationale Marke geworden, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Spitzensportler wie Roger Federer werben für das Label. «Das schöne war, dass Roger Federer auf uns zukam», sagt Olivier Bernhard. «Plötzlich sahen wir auf einem Post von ihm, dass er unsere Schuhe trägt.»