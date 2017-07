CVP-Stadtrat Nino Cozzio tritt per Ende Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurück. Er leitet die Direktion für Soziales und Sicherheit. Die Einreichefrist für Kandidaturen ist am Montag abgelaufen. Bei der Stadt gingen fünf Bewerbungen ein. Die Wahl ist am 24. September. Bei dieser Anzahl Kandidaten ist es wahrscheinlich, dass die Wahl erst am 26. November entschieden wird.

Einschätzungen von Redaktor Philipp Gemperle