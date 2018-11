Wer ins Bundeshaus einziehen will, braucht gute Rezepte.

Am 20. Oktober 2019 werden die National- und Ständeräte für die nächste Legislatur gewählt. Die Parteistrategen sind jetzt schon daran, die Wahlen vorzubereiten. Noch lassen sie sich nicht in die Karte blicken. Klar ist, dass die FDP St. Gallen das erste Mal in ihrer Geschichte mit einer Männer- und einer Frauenliste antreten wird. Die St. Galler SP hingegen verzichtet auf eine geschlechtergetrennte Liste.

Die grossen Parteien werden heute von Verhaltensökonomen beraten. Gerhard Fehr, CEO von FehrAdvice, hat sich im Auftrag von Radio SRF die St. Galler Strategien angeschaut – seine Tipps: