In Wil finden am 27. September Erneuerungswahlen für Stadtrat und Stadtparlament statt. Unter anderem gilt es, die langjährige Stadtpräsidentin Susanne Hartmann (CVP) zu ersetzen, die in den Regierungsrat gewählt wurde.

Für das Wiler Stadtpräsidium bewerben sich der parteilose Unternehmer Oliver Baumgartner, Hans Mäder von der CVP, der interimistische Stadtpräsident Daniel Meili (FDP) und der Stadtrat und Kantonsrat Dario Sulzer von der SP.

Für den fünfköpfigen Stadtrat gibt es insgesamt zehn Kandidierende, für das 40-köpfige Stadtparlament sind Vorschläge auf zehn Listen eingereicht worden.