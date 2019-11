Benedikt Würth hat am Sonntag die Wiederwahl in den Ständerat geschafft und scheidet damit im aus der St. Galler Regierung aus. Die CVP will diesen Sitz verteidigen. Und zwar mit der Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann. Sie ist die offizielle Kandidatin der Parteileitung.

Gegenkandidat aus dem Rheintal

Allerdings wird die Delegiertenversammlung diesen Einer-Vorschlag nicht einfach absegnen können. Der abgewählte Nationalrat Thomas Ammann aus dem Rheintal will ebenfalls Regierungsrat werden. Er wird von der lokalen CVP vorgeschlagen. Damit kommt es parteiintern zu einer spannenden Ausmarchung.

Frau gegen Mann

Die Parteispitze will unbedingt eine Frau nominieren, welche den zweiten CVP-Sitz in der St.Galler Regierung sichert. Die Rheintaler stellen sich dagegen. Ammann betont zwar, dass er nicht gegen eine Frauenkandidatur an und für sich ist, aber er wolle eine Auswahl bieten. Entscheiden werden die Delegierten nächsten Freitagabend.