Stadt St. Gallen gewinnt an Einfluss im Parlament

«Die Stadt St. Gallen gewinnt an Gewicht hinzu im Parlament»: Die Analyse von Politologe Patrick Emmenegger von der Universität St. Gallen fällt eindeutig aus.

Der Grund für seine Aussage: Künftig gehören vier der fünf Mitglieder des St. Galler Stadtrats, also der Exekutive, dem 120-köpfigen Kantonsparlament an.

Neben Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) und Sonja Lüthi (GLP) sind das neu auch Maria Pappa und Peter Jans (beide SP).

Sie können sich vollständig auf die Politik konzentrieren

Patrick Emmenegger rechnet damit, dass sie schnell einflussreich sein werden im Parlament. «Sie können sich vollständig auf die Politik konzentrieren und werden sehr gut vorbereitet sein», sagt er.

Dass hier vier Berufspolitiker im Milizparlament mitmischen, erachtet der Politologe nicht als problematisch. «Es ist auch nicht unüblich, dass Kommunalpolitiker aus einer Exekutive auch in der kantonalen Legislative mitmachen.» Aber es trage eben zum Eindruck bei, dass die Stadt St. Gallen an Gewicht hinzugewonnen habe, so Patrick Emmenegger.