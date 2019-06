Wandern in den Bergen

Im Auto hat heute bald jeder ein Navigationsgerät. Aber auch anderswo wäre manchmal ein Navigationsgerät eine grosse Hilfe – zum Beispiel beim Wandern in den Bergen. Das hat sich auch die Seilbahn Hoher Kasten gedacht und ein Navi für den Alpstein entwickelt. Das Navi kann man sich mit einer App aufs Handy laden.

Viele Gäste können eine normale Landkarte gar nicht mehr lesen.

Mit dieser App reagiere die Kastenbahn auf ein Gästebedürfnis, sagt Geschäftsleiter Martin Ebneter: «Immer mehr Gäste wollen digitale Karten. Viele sind gar nicht mehr in der Lage, eine normale Landkarte zu lesen. Die App soll es ihnen etwas einfacher machen, die Wanderwege zu finden.»

Navi funktioniert auch ohne Handy-Empfang

Wie beim Navi im Auto können die Wanderer Start- und Zielort eingeben. Die App «Hoher Kasten» zeigt dann die Route und die Wanderzeit an. Und auch die aktuelle Position wird angezeigt.

Aber funktioniert das wirklich in den Bergen, wo der Handy-Empfang nicht so gut ist? Ja, sagt Martin Ebneter, man müsse lediglich die App vorher herunterladen. Dann sei die Karte auf dem Handy und der Wanderer könne per GPS, auch ohne Internet- und Telefonempfang, navigieren.

Eine Neuheit in der Schweiz

Die App zeigt nicht nur die Route und die Position an, sondern auch Informationen zur Umgebung – also zum Beispiel wie die Berge oder die Gasthäuser heissen.

Der Alpstein ist laut Martin Ebneter das erste Wandergebiet der Schweiz, das über eine eigene Wander-App mit Navi-Funktion verfügt. Andere Destinationen haben aber ähnliche Angebote für den Wintertourismus.