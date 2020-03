Studierende der St. Galler Hochschulen sollen wo möglich über digitale Kanäle am Studium teilnehmen können.

An der Universität St.Gallen (HSG) werden ab Montag, 16. März 2020, Vorlesungen und Seminare auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe sowohl auf dem Campus als auch online angeboten. Dies gilt vorerst bis zum Ende des Vorlesungsbetriebs im Frühjahrssemester am 24. Mai 2020.

Empfehlung des Kantons

Damit folgt die HSG der heutigen Empfehlung des Gesundheits- und des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen, welches den Hochschulen nahe legte, das Studium von zu Hause aus zu ermöglichen. So sollen die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt und besonders gefährdete Personen geschützt werden.

FH St. Gallen Die Fachhochschule St. Gallen klärt zur Zeit ab, wie sie die Empfehlungen des Kantons umsetzen will.

Vorlesungen online

In Vorlesungen zum Beispiel, wo das Zusammenkommen nicht zwingend sei, sei der Einsatz digitaler Kommunikationsmöglickeiten ein gutes Mittel, heisst es beim Kanton. Studierende hätten so die Wahl, ob sie vor Ort oder aus der Ferne an Vorlesungen teilnehmen möchten.

Die Hochschulen sind frei, wie sie die Empfehlung umsetzen.

Die Hochschulen haben sich laut Mitteilung des Kantons St. Gallen, in den vergangenen Tagen auf diese Umstellung vorbereitet und die technischen Voraussetzungen geschaffen.

Gilt nicht für Volks-, Mittel- und Berufsschulen

Studierende würden häufig nicht mehr zu Hause wohnen und seien so kein Risiko für Grosseltern. Bei Volksschülern sei dies anders, schreibt der Kanton. Ein digitaler Unterricht in der Volksschule würde bedeuten, dass viele Kinder von ihren Grosseltern betreut würden. Das will der Kanton nicht.