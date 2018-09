Beim Brand erhitzte sich Öl in einer Pfanne.

Am Donnerstagvormittag kurz nach 09.30 Uhr ereignete sich in der Kantine-Küche der Fachhochschule St. Gallen (FHS) ein Pfannenbrand. Grund für den Brand war Öl in einer Pfanne, das sich erhitzt hatte, teilt die Stadtpolizei St. Gallen mit.

Die Evakuierung verlief problemlos.

Der Brand löste in der Folge automatisch die Sprinkleranlage und einen Evakuierungs-Alarm aus. Deshalb wurde das komplette Gebäude mit rund 880 Studenten und 120 Angestellten evakuiert. «Die Evakuierung verlief problemlos. Interne Sicherheitsverantwortliche der FHS haben geschaut, dass alle Personen das Gebäude verlassen», sagt Dionys Widmer von der Stadtpolizei St. Gallen.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Die Studierenden sowie die Angestellten konnten das Gebäude rund 20 Minuten später wieder betreten. Insbesondere auch wegen der Sprinkleranlage entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.