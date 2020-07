Simon Ehammer aus Stein AR gilt als einer der talentiertesten und hoffungsvollsten Leichtathleten der Schweiz. Im vergangenen Jahr gewann er an den U20-Europameisterschaften die Goldmedaille. Nun aber lässt der 20-Jährige mit einer ausserordentlichen Leistung im Weitsprung aufhorchen. Am vergangenen Wochenende sprang der Athlet des TV Teufen und Absolvent der Sportlerschule Appenzellerland an einem Meeting in Schaffhausen 8,15 Meter weit. «Mein extrem weiter Sprung kam mir fast ein wenig unrealistisch vor», sagt Simon Ehammer.

Weiter als acht Meter zu springen, ist für jeden Leichtathleten ein Traum.

Mit der zweitweitesten Weite, die ein Schweizer je sprang, verpasste er den Schweizerrekord von Julien Fivaz aus dem Jahre 2003 nur um 12 cm. «Weiter als acht Meter zu springen, ist für jeden Leichtathleten ein Traum. Das ist weiter als über zwei grosse Autos zu springen», sagt Yves Zellweger, Trainer von Simon Ehammer und ehemaliger Weitspringer mit einer Bestweite von 8,03 m.

Legende: Yves Zellweger, Simon Ehammer und René Wyler SRF

Olympia in Tokio rückt näher

Mit dieser Leistung wird das grosse Ziel von Simon Ehammer – die Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokyo – ein durchaus realistisches. Davon ist auch sein Trainer René Wyler überzeugt: «Simon ist ein Wahnsinnskerl, der seine Leistungsmöglichkeiten im Training immer wieder angedeutet hat.»