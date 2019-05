Auf der Sportanlage «Stacherholz» in Arbon purzeln in diesen Tagen die Rekorde: «Wir haben für Rollstuhlsportlerinnen und Rollstuhlsportler die schnellste Bahn der Welt», sagt Nick Sigg. Er ist OK-Präsident des Rollstuhlsport-Meetings «Weltklasse am See.»

Legende: Nick Sigg, OK-Präsident, veranstaltet bereits zum sechsten Mal den Rollstuhlsport-Grossanlass «Weltklasse am See» in Arbon. SRF/Sascha Zürcher

220 Teilnehmende aus über 30 Nationen starten in Arbon. Nick Sigg: «Zum ersten Mal sind auch Teams aus Russland und China bei uns.» Die Rundbahn in Arbon gilt in der Szene als schnellste der Welt.

Legende: Das internationale Teilnehmerfeld ist gross: Hier im Bild Rollstuhlsportler aus Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten. SRF/Sascha Zürcher

Die Arboner Bahn ist alt, der Weichmacher hat sich verflüchtigt. Der Belag ist deshalb besonders hart. Der Rollwiderstand ist gering. Auch ein Team aus der Schweiz nimmt Teil. Darunter auch der Thurgauer Lokalmatador und mehrfache Weltmeister Marcel Hug.

Legende: Rollstuhlsportler bereiten sich in Arbon auf den Wettkampf vor. SRF/Sascha Zürcher

Bereits zum sechsten Mal findet der Anlass «Weltklasse am See» in Arbon statt. Die Teilnehmenden aus der ganzen Welt gehen ans Limit. Der Grund: Arbon zählt für die Qualifikation für Olympia in Tokio 2020. OK-Präsident Nick Sigg: «Ich bin sicher, es werden noch viele Rekorde fallen. Marcel Hug zum Beispiel erzielte bereits am Donnerstag einen neuen Schweizer Rekord über 1500 Meter.»