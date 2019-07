Der Stadtrat lockert die Leinenpflicht und spricht sich dafür aus, dass Hunde ein Plätzchen am Bodensee erhalten.

Die Hunde sollen in Romanshorn ungehinderten Zugang zum Wasser haben. In einem einjährigen Versuchsbetrieb wird ein Wiesenabschnitt mit Seeanstoss als Hundezone ausgeschieden.

So ein Hundestrand sei schon lange ein Bedürfnis gewesen, heisst es bei der Stadt. Am See würden viele Interessen aufeinanderprallen.

Für den Hundestrand gelten die üblichen Regeln. So muss zum Beispiel der Hundekot eingesammelt werden. Am Bodensee hat auch die Gemeinde Altnau einen solchen Hundestrand.

Leinenpflicht soll dafür besser eingehalten werden

Dank dieser Regelung soll der Respekt der Hundehalterinnen und Hundehalter gegenüber den geltenden Regeln verbessert werden. Auf der Surfwiese beim See Bad Romanshorn gilt, abgesehen von dieser Hundezone, von Mai bis September von 12 Uhr bis 19 Uhr Leinenpflicht.

Jetzt wird getestet

Der Versuch läuft ein Jahr. Dann wird bilanziert und entschieden ob der Hundebadeplatz in Romanshorn am Bodensee definitiv eingeführt wird. In der angrenzenden Parkanlage gilt weiterhin uneingeschränkte Leinenpflicht. Die Notfallzufahrt zum Seebad führt ebenfalls über die Hundezone.