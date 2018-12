Wolf tötet Schaf in Oberriet

Wegen einem toten Schaf auf einer Weide wurde am Montag der kantonale Wildhüter nach Oberriet gerufen.

Das Schaf wurde von einem Wolf gerissen, teilt die St. Galler Staatskanzlei mit. Die Schafhalter im Gebiet seien informiert.

Der Wildhüter hat Speichelproben sichergestellt, um den Wolf zu identifizieren und allenfalls feststellen zu können, woher das Tier kommt.

Erst am vergangenen Mittwoch hat ein Wolf in Muolen SG vier Schafe gerissen. Ob es sich um das gleiche Tier wie in Oberriet handelt, ist noch unklar. Im Kanton St. Gallen seien es dieses Jahr die ersten Wolfsrisse, sagt Dominik Thiel, Leiter des St. Galler Amts für Natur, Jagd und Fischerei.