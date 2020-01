Der 51-jährige Comiczeichener fing früh mit dem Zeichnen an. Schon in der Schulzeit verkaufte er seine ersten Comic-Hefte. Später verschlug es ihn in die USA. Dort zeichnete er unter anderem für die bekannten Comic-Häuser Marvel und DC.

2008 kehrte der gebürtige Zürcher mit seiner Frau in die Schweiz zurück und übernahm das Haus seines Vaters in Mogelsberg. In seinem Verlag Virtual Graphic hat er schon verschiedene Wilhelm Tell-Comics veröffentlicht.