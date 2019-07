Der Nationalheld einmal anders: In Amriswil wird an der Bundesfeier das Stück «Wilhelm Tell frech&schnell» uraufgeführt.

Neuer Tell in Amriswil

Willhelm Tell

Zum 10-Jahr-Jubiläum der gemeinsamen 1. August-Feier aller Amriswiler Stadtteile steht die Bundesfeier in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen. Mit «Tell - frech & schnell» findet ein Theater- und Chorfreilichtspiel statt, das extra für diese Veranstaltung von Theaterregisseur Florian Rexer auf die heutige Zeit umgeschrieben wurde.

Legende: Die Darstellerinnen und Darsteller sind zwischen neun und zwölf Jahre alt. SRF

«Wir wollten etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen», sagt Heinrich Roth, zuständig für die Bundesfeier beim Verkehrsverein Amriswil.

Auftritt in der Zentralschweiz

Das Stück wird von Kindern im Alter zwischen neun und zwölf Jahren gespielt. Die Musik kommt vom Tell Chor Amriswil. Die Leiterin Claudia Niklaus: «Wir dürfen am 01. August auf dem Rütli an der Bundesfeiern singen. Das ist ein Wahnsinn.»

Wir dürfen am 01. August auf dem Rütli an der Bundesfeiern singen. Das ist ein Wahnsinn.

Die Premiere des Theater-und Singspiels ist aber in Amriswil. Am Abend um 18.45 Uhr. Die Nachtvorstellung startet um 20.45 Uhr. Auf dem Areal der ABA an der Arbonerstrasse 17.

Sendebezug: SRF 1, Regionaljournal Ostschweiz, 17:30 Uhr; zuers