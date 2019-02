An vielen Orten der Ostschweiz und im Kanton Graubünden hat es heute den ganzen Tag geschneit. Das führte zu Unfällen auf der Strasse und zu Unterbrüchen im Bahnverkehr

Schneetreiben in der Ostschweiz

Kanton St. Gallen: Vom Sonntagmorgen bis am Nachmittag gab es 13 Unfälle, meldet die Kantonspolizei. Eine 31-jährige Autolenkerin sei leicht verletzt worde, als sie auf der Autobahn bei Henau ins Schleudern geriet und in die Leitplanke prallte. Die Unfälle seien vor allem passiert, weil die Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht angepasst hätten. Ein Autolenker sei noch mit Sommerpneus unterwegs gewesen.

Legende: zvg / Kapo SG

Das Super League-Spiel zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Zürich musste wegen des unbespielbaren Spielfeldes abgesagt werden.

Kanton Glarus: Hier gab es laut der Polizei drei Unfälle. Es wurde niemand verletzt.

Kanton Thurgau: Der Thurgau war vom Schneefall nicht so stark betroffen, deswegen sei es zu keinen Unfällen wegen des Schneefalls gekommen, heisst es bei der Kantonspolizei auf Nachfrage.

Beide Appenzell: Auch in den Kantonen Appenzeller Ausserrhoden und Innerrhoden ist es zu keinen Unfällen auf der Strasse gekommen. Bei den Appenzellerbahnen kam es auf der Strecke zwischen St. Gallen und Trogen zu Unterbrüchen und es wurden Bahnersatzbusse eingesetzt.

Kanton Graubünden: Im Kanton Graubünden musste die Rhätische Bahn den Betrieb zwischen Filisur und Bergün schon am Samstagnachmittag einstellen. Seit heute Morgen läuft der Betrieb wieder. Auf den Bündner Strassen gab es laut der Kantonspolizei trotz winterlichen Verhältnissen erstaunlich wenig Unfälle. Nur in Davos kam es zu einem Selbstunfall. Der Autofahrer ist leicht verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden.