Die Wölfin im Gebiet zwischen Obstalden und Mollis gehört zum Calanda-Rudel.

Es handelt sich um das Weibchen F32.

Sie wurde 2017 am Calanda geboren.

Die Wölfin hält sich immer noch im Glarnerland auf.

Seit Mitte Februar 2019 ist die Anwesenheit eines Wolfes im Gebiet zwischen Obstalden und Mollis bekannt. Der Wildhüter konnte an einem gerissenen Reh in Mollis eine DNA-Probe entnehmen. «Die Analyse zeigt, dass es sich um ein zweijähriges Weibchen aus dem Calanda-Rudel handelt», so Christoph Jäggi , Abteilungsleiter Jagd und Fischerei des Kantons Glarus. «Dieses Weibchen muss sich jetzt einen neuen Lebensraum suchen».

Die Wölfin hält sich nach wie vor im Glarnerland auf. Sie hat bisher ein halbes Dutzend Tiere gerissen, allerdings keine Nutztiere, sondern nur Wildtiere.