Juni 2020

Der Wolf und gestresste Mutterkühe in Graubünden, Thurgauer Einkaufstouristen, die es fast nicht erwarten können, wieder preiswert im Ausland einkaufen zu können, die Absage des St. Galler Kinderestes und Kursschiffe, die endlich wieder auslaufen dürfen. Der Juni war mitunter von weiteren Öffnungen nach dem Corona Lockdown geprägt.

SASCHA ZÜRCHER

Mai 2020

Der 11. Mai ist für viele ein Glückstag. Endlich öffnen die Coiffeurgeschäfte nach dem Corona-Lockdown wieder. Auch die Volksschule findet wieder im Schulzimmer statt. Dafür gibt es im Thurgau einen «Trauertag»: Es besteht der Verdacht auf Wahlbetrug bei den Grossrats Wahlen.

MARC MELCHER

Februar 2020

Schüsse in einer Churer Bank, zum Glück mit Platzpatronen. Ein wiederholter Penalty-Schuss beim FCSG zum Unmut der Fans. Der Föbü-Verschuss in St. Gallen zu Ehren von Marius Tschirky. Zu all diesen Schiessereien im Februar kamen einige Kuriositäten hinzu: Löwen unter dem Tisch in der Walter Zoo Familie, eine Kirche an der Autobahn oder Schönfrankierer am Postschalter.

MARC MELCHER

Januar 2020

Ein tierischer Monat im Rückblick: Ein Fisch, der den Rückzieher vom Rückzieher macht: Der Thurgauer Wahlkampf für den Regierungsrat wird nun doch noch spannend. Ein Wolf, der gemütlich in Ilanz über das Kinderland des Skilifts spaziert. Ein Luchs, der über den See nach Deutschland schwimmt. Ein US-Präsident, der angeflogen kommt und Davos in den Ausnahmezustand versetzt.

SASCHA ZÜRCHER