Die Zukunft von drei Ostschweizer Zahnradbahnen wird zum Politikum. Jetzt schaltet sich auch der VCS in die Diskussion ein.

Kantone stellen Bahnen in Frage

Mitte Januar teilten die Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden mit, dass sie die drei Bahnlinien Rorschach-Heiden, Rheineck-Walzenhausen und Altstätten-Gais überprüfen. Die Bahnen hätten zu wenige Passagiere und würden nicht rentieren.

Ein Ingenieurbüro soll klären, ob kundenfreundlichere Alternativen zum heutigen Bahnangebot machbar und nötig seien.

Kantonsräte wollen Klarheit

In verschiedenen Anfragen in den Kantonsparlamenten von St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden werden die Regierungen gefragt, ob sie bereit wären, Geld in die drei Bahnen zu investieren.

VCS beansprucht Thema für sich

Neu äussert sich auch der VCS zum Thema. Die Bahnen seien für den Tourismus wichtig. Zudem sei es für den Klimaschutz nötig, dass die Leute auf den öffentlichen Verkehr umsteigen.