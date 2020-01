Die Toggenburgerin Selina Büchel ist die beste und erfolgreichste 800m-Läuferin der Schweiz. Doch im vergangenen Jahr kam die Hallen-Europameisterin der Jahre 2015 und 2017 nicht auf die erhofften Leistungen. Dies, nachdem die 28-Jährige ihr Trainingsumfeld geändert hatte.

«Ich habe mich erholt. Mein Körper ist wieder bereit für harte Trainings und Wettkämpfe.»

Neue Impulse und neue Ideen sollten verbesserte Leistungen erbringen. Im Rahmen dieser Bemühungen absolvierte Selina Büchel auch Höhentrainings in St. Moritz. Doch diese führten bei ihr jeweils zu gesundheitlichen Problemen, die auch schnelle Zeiten über die 800m-Strecke verunmöglichten.

Doch nun ist die sechsfache Schweizermeisterin wieder voller Zuversicht, dass sie ihre Probleme überwunden und im Griff hat. «Ich weiss jetzt, wie ich trainieren muss, um wieder schnell laufen zu können», erklärt Selina Büchel. Ihr grosses Ziel in diesem Jahr sind die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio. Deshalb verzichtet sie auch auf die Teilnahme an den Hallenweltmeisterschaften im März in China.