Das Ziel der St. Galler Gemeinden war es, dass bis Ende Jahr jede Gemeinde in ihren Quartieren Deutschkurse für Flüchtlinge anbietet. Dieses Ziel könne nicht erreicht werden, heisst es auf Anfrage der Sendung «Regionaljournal Ostschweiz» von Radio SRF, das Ziel sei zu ehrgeizig gewesen. Nur 30 der 77 St. Galler Gemeinden werden 2018 mit ihren «Quartierschulen» starten.

In Mels, Widnau oder in Sennwald gibt es bereits solche «Quartierschulen». Das Angebot richtet sich an die Flüchtlinge, die noch keinen Entscheid über ihr Asylgesuch haben. In diesen Kursen werden erste Deutschgrundkenntnisse vermittelt. Bis in einem Jahr soll dann das Angebot in mindestens zwei Dritteln der Gemeinden bestehen.