Zusatzinhalt überspringen Parlament könnte Nein sagen Ein Parlament müsse einen Zusatzkredit nicht zwingend annehmen, sagt August Mächler, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht. Ein Nein käme einer politischen Schelte gleich, hätte aber nicht zur Konsequenz, dass man das Geld zurückfordern könnte. Im Extremfall könnten verantwortliche Politiker aber abgewählt werden.

Vorgeschichte: Bereits im vergangenen Jahr musste das St. Galler Stadtparlament über zahlreiche Zusatzkredite entscheiden. Beispielsweise über einen Zusatzkredit von 2,2 Millionen Franken für den Bau des Athletikzentrums oder über einen in der Höhe von knapp 280'000 Franken für die Sanierung des Schwimmbads Lerchenfeld. Das Parlament winkte die Kredite damals zähneknirschend durch, kritisierte den Stadtrat aber mehrmals.

Aktuelle Situation: Auch am Dienstag sind weitere Zusatzkredite auf der Traktandenliste. So geht es zum Beispiel um rund 1,5 Millionen Franken für die Sanierung von zwei Schulhäusern oder um knapp 200'000 Franken für den Bau der Curlinghalle im Lerchenfeld. Auch in diesen Fällen sind die Arbeiten längst ausgeführt, die Rechnungen bezahlt.

« Ein Parlament kann Nein sagen. Das käme einer politischen Schelte gleich, wäre eine Rüge an Regierung und Verwaltung. » August Mächler

Professor für Staats- und Verwaltungsrecht

Reaktion des Stadtrats: In der Botschaft zu den Zusatzkrediten gesteht der Stadtrat ein, dass Fehler passiert sind. Es seien Mängel in der Projektsteuerung und der Kostenüberwachung festgestellt worden, so der Stadtrat. Gleichzeitig verspricht er Besserung und sagt, das Projektmanagement sei bereits angepasst worden.