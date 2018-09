Die Gemeinden Amden und Weesen haben zwar einen gemeinsamen Tourismusverein, aber gleichzeitig hat jede eine andere Tourismusregion als Partner. Im Sommer wurde bekannt, dass sich die beiden Dörfer gemeinsam einer Tourismusregion anschliessen wollen. Die Rede war von einer Zusammenarbeit mit der neu gegründeten Glarnerland Tourismus.

Glarner Tourismus Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach Jahren haben sich die Berggebiete Elm und Braunwald, die drei Gemeinden und die Glarner Tourismusorganisationen auf einen gemeinsamen Auftritt geeinigt. Die Organisation soll ab 2019 ihre Arbeit beginnen. Es fehlt noch die Zustimmung des Landrats und der Gemeindeversammlungen zu den nötigen Geldern.

Nun klingt es aber etwas anders, wie die Zürichseezeitung berichtet. Amden und Weesen sind im Gespräch mit allen drei Tourismus-Regionen in ihrer Nähe: Heidiland, Rapperswil Zürichsee und dem Glarnerland.

Legende: Der Blick von Amden geht über die Kantonsgrenze zu den Glarner Bergen. Die Bewohner von Amden orientieren sich aber gleichzeitig auch in Richtung Rapperswil und Sargans. Keystone

«Die Leute in Amden und Weesen orientieren sich in alle drei Richtungen. Es ist sehr schwer zu sagen, wo wir am besten dazupassen», sagt Thomas Exposito, «Für eine Partnerschaft stehen aber vor allem auch wirtschaftliche Faktoren im Zentrum.» Die drei Tourismusregionen bieten verschieden enge und verschieden teuer Partnerschaften an. Vom reinen Marketing bis hin zur Gästebetreuung. Wann der Entscheid fällt, ist noch offen.

