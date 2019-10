Die Schützenmatt in Altdorf – das etwas andere Restaurant

«Wenn Integration und Genuss wie in der Schützenmatt so erfolgreich gemeinsame Wege gehen, sagen wir nur: Weiter so!» - heisst es bei der Bewertung auf der offiziellen Webseite von Gault Millau. Zum ersten Mal haben die renommierten Restauranttester einen solchen Betrieb ausgezeichnet.

Legende: Der Tisch muss für das Mittagessen gedeckt werden. Dafür sorgt Robel Daniel. SRF/Mirjam Breu

Der Kopf hinter der «Schützenmatt» ist der 26-jährige Sören Wirth. Er arbeitet mit einem zwölfköpfigen Team aus insgesamt elf Nationen zusammen. «Es ist wie das eigene Kind, das man hegt und pflegt und unterstützt und schaut, dass alles gut läuft», sagt er. Damit meint er nicht nur das Restaurant, sondern auch die Menschen, die er betreut und begleitet.

Legende: Sören Wirth ist Betriebsleiter des Restaurants Schützenmatt. Er ist stolz auf die 12 Punkte. SRF/Mirjam Breu

Die Gault Millau-Punkte seien eine grossartige Auszeichnung, sagt er, aber auch eine Verpflichtung, weiterhin konstant auf qualitativ hohem Niveau zu kochen.

Legende: Gut essen mitten in Altdorf. SRF/Mirjam Breu

Das Projekt hat das Schweizerische Rote Kreuz SRK initiiert. Es übernahm auch die Startinvestition. Zum Projekt gehört auch das Restaurant «Fomaz», ebenfalls in Altdorf. Hier werden die Menschen auf einen Einstieg ins Berufsleben in der Gastronomie vorbereitet. In der «Schützenmatt» können sie dann weitere Berufspraktika und je nachdem sogar eine Berufslehre absolvieren.

Legende: Jeden Tag gibt es ein neues Mittagsmenu - europäische Küche mit regionalen, saisonalen und möglichst biologischen Produkten. SRF/ Mirjam Breu

Die Schützenmatt ist im Urner Hauptort aktuell das einzige Restaurant, das mit Gault Millau-Punkten aufwarten kann.

SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr