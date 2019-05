Legende: ZVG / Ingo Hoehn

Vom Donnerstag bis am nächsten Samstag herrscht Hochbetrieb im Theaterpavillon in der Stadt Luzern. Kinder- und Jugendliche treffen sich zum gemeinsamen Theaterspielen und -schauen. Seit 20 Jahren findet das Zentralschweizer Kinder- und Jugendtheater-Treffen unter der Leitung des Luzerner Theaterpädagogen Walti Mathis statt. Diese Ausgabe ist seine Letzte – er gibt die Leitung an Nicole Sauter ab.

Sie hat selbst als Kind ihre ersten Theaterkurse bei Walti Mathis besucht. Und in den letzten Jahren führten die beiden mehrmals gemeinsam Regie. Eine jahrelange Zusammenarbeit, die gut funktioniert hat, wie die beiden im Gespräch sagen. Auch wenn da zwei selbsternannte Dickköpfe aufeinander treffen.

Zwar sei es zwischendurch schwer, mit Walti Mathis zusammenzuarbeiten, sagt Nicole Sauter schmunzelnd. Denn er habe stets eine klare Vision – genau wie sie selbst. Das widerspreche sich auch mal. Am Schluss hätten sie aber in all den Jahren immer einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ausserdem schätzt Nicole Sauter an ihrem ehemaligen Lehrmeister dessen Einsatz. Mit ihm seien Überraschungen garantiert.

Wer mit Walti Mathis spricht, merkt schnell: Der Mann hat tatsächlich klare Vorstellungen, wie Proben ablaufen oder wie man mit Kindern und Jugendlichen auf der Bühne umgehen solle. So ist ihm zwar die individuelle Förderung wichtig. Doch was vor allem zähle, sei das Gruppenerlebnis und die Gruppenleistung, immer gemessen am Möglichen.

Einzelne zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen, will Mathis vermeiden. Was er besonders spannend findet: Dass sich Kinder und Jugendliche in diesem «Spannungsfeld zwischen Kunst und Pädagogik», durch das Theaterspielen veränderten. Dies im Gegensatz zu professionellen Darstellern: «Sie sind nach einem Stück noch die Gleichen.»

Die Theaterarbeit mit den Kindern und Jugendlichen habe sich in den letzten Jahren stark verändert, so Walti Mathis weiter. Während ihnen früher eher Texte vorgesetzt wurden, die sie dann auswendig lernten, werden die Jungen Menschen heutzutage aktiv einbezogen. Ihre Kreativität werde abgeholt, wenn es darum gehe, ein Stück zu erarbeiten.