In Obwalden soll an der Sarneraa die erste von zwei geplanten Bauetappen für mehr Hochwasserschutz bei Alpnach ab 2019 realisiert werden. Der Regierungsrat beantragt dafür beim Parlament einen Kredit von 24,4 Millionen Franken.



Die ersten Massnahmen sollen auf der Strecke zwischen Wichelsee und Alpnachersee ab 2019 realisiert werden. Diese Bauarbeiten sollen die Abflusskapazität der Sarneraa erhöhen und mehrere Gebäude im Flutgebiet schützen.

Das ist als erstes geplant:

Flussbett der Sarneraa wird verbreitert und tiefergelegt

Beim Flugplatz Alpnach soll ein Überflutungskorridor entstehen

Eine 800 Meter lange Schutzmauer wird erstellt

Ökologische Aufwertungen wie Hecken, Kiesflächen und Feuchtgebiete sind vorgesehen

Die Bauarbeiten für die erste Etappe sollen 2019 starten und vier bis fünf Jahre dauern. Die zweite Etappe am Unterlauf der Sarneraa vor der Mündung in den Alpnachersee, bei der es sich um ein Revitalisierungsprojekt handelt, will der Kanton bis 2033 realisieren.