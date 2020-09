Pit Kälin ist Leiter des Golfparks Holzhäusern. Am Zugersee spielen täglich bis zu 500 Spielerinnen und Spieler Golf.

25 Jahre Golf in Holzhäusern

Es ist 25 Jahre her, seit die Migros ihren ersten Golfpark im Kanton Zug eröffnet hat. Mit dem Golfpark Holzhäusern wollte die Migros Golf für alle zugänglich machen. Heute sind über 19'000 Spielerinnen und Spieler Inhaber einer Golfcard der Migros. Unter anderem ermöglicht ihnen diese Karte einen vergünstigten Zutritt zu den Golfparks.

Pit Kälin, Leiter des Golfparks Holzhäusern, findet die Bezeichnung Breitensport für Golf aber etwas übertrieben, wenn man Golf mit Fussball vergleiche: «Es ist aber schon so, dass sehr viele junge Menschen zum Golfsport gefunden haben und ihn als guten Ausgleich zu anderen Sportarten sehen.» Dass die Migros mit ihrem Engagement Erfolg hatte, führt Kälin auf zwei Gründe zurück: «Die Leute wollen sich vielleicht nicht auf einen spezifischen Club festlegen. Das Clubleben ist zudem heute vielleicht nicht mehr so wie es früher war. Die Leute wollen neutraler sein und einfach spielen.»

Bild 1 / 3 Legende: Der Golfpark Holzhäusern war der erste der Migros und wurde 1995 eröffnet. zvg Bild 2 / 3 Legende: Heute sind bis zu 500 Golferinnen und Golfer pro Tag auf dem Platz. zvg Bild 3 / 3 Legende: Auf der Driving Range können die Spielerinnen und Spieler ihren Abschlag üben. zvg

Zu Beginn des Engagements der Migros habe es aber auch eine gewisse Rivalität mit den privaten Golfclubs gegeben. «Die Privatclubs haben am Anfang gedacht, dass die Migros ihnen den Sport zerstört. Heute ist das aber nicht mehr so – man hat erkannt, dass man miteinander arbeiten muss.» Die Migros habe durch die Öffnung des Golfsports mehr Leute zum Golfspielen gebracht. Heute würden viele, die bei der Migros den Sport erlernen, dann auch in einen Privatclub wechseln, sagt der 56-Jährige.