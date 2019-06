10. Juni 1989: Mit einem 1:0-Sieg gegen Servette Genf holt sich der FC Luzern vor 24'000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern den ersten und bisher einzigen Meistertitel in der Schweizer Fussballmeisterschaft. «Ich und die anderen Spieler aus der Innerschweiz werden aber immer noch beinahe täglich darauf angesprochen», sagt Hanspeter «Hansi» Burri.

In Erinnerung geblieben sei ihm vor allem der gute Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Captain Roger Wehrli habe jede Woche einen Anlass organisiert: «Am Dienstag gingen wir jeweils zusammen in den Ausgang – das wäre heute undenkbar. Wir waren vielleicht nicht die Besten, aber die Tüchtigsten.»

Fest mit 18 Spielern und vielen Überraschungen

Er treffe sich regelmässig mit Teamkollegen von damals, mit Urs Birrer, Hanspeter Kaufmann oder Stefan Marini, sagt Hansi Burri: «Dabei kam die Idee auf, dass wir das 30-Jahr-Jubiläum zusammen mit den Fans feiern könnten.»

Und weil die Saison bereits vorbei ist, findet das Fest am Samstag, 8. Juni in der Seebadi in Sempach statt, wo Hansi Burri das Restaurant führt. 18 Mitglieder des Meister-Teams haben zugesagt. Geplant ist ab Mittag ein Programm mit Musik und anderen Höhepunkten: «Ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben ein paar Überraschungen für die Fans bereit.»