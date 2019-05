Die Luzerner Stadträtin Franziska Bitzi ist beim Solidaritätslauf am Luzerner Stadtlauf Ehrenstarterin.

Am Luzerner Stadtlauf starten die Läuferinnen und Läufer in verschiedenen Kategorien, von Familien, über Schüler bis Elitesportlerinnen sind alle am Start. Eine Kategorie ist der Solidaritätslauf. Das Startgeld für 660 Meter kurze Strecke beträgt 100 Franken und kommt einer sozialen Institution zu Gute.

2019 fliesst das Startgeld zu 100 Prozent an die Luzerner Frauenzentrale. Diese Institution setzt sich seit 1961 für bedürftige Menschen ein, die eine Beratung zum Beispiel nach einer Trennung oder bei finanziellen Schwierigkeiten benötigen.

Ehrenstarterin für den Solidaritätslauf ist dieses Jahr die Luzerner Stadträtin Franziska Bitzi. Weil sie überhaupt keine Läuferin sei, habe sich die Teilnahme kurz überlegen müssen: «Weil der Erlös der Frauenzentrale zu Gute kommt, habe ich dann doch Ja gesagt. Ich war vor knapp 20 Jahren selber im Vorstand der Frauenzentrale, ausserdem ist es eine tolle unterstützenswerte Institution.»