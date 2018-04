An 160 Anlässe zeigen Kulturschaffende aus dem Kanton Schwyz am Wochende vom 20-22. April Kultur in allen Facetten.

Es ist der kulturelle Hauptanlass des Jahres im Kanton Schwyz. Bereits zum 5. Mal zeigen die Schwyzerinnen und Schwyzer ihr Schaffen am «Schwyzer Kulturwochenende». In 33 Ortschaften präsentieren sie dieses Wochenende Führungen, Ausstellungen, Theater, Aufführungen, Filme, Hörspielen und Lesungen.

70 Künstler und Künstlerinnen laden die Besucher gar für einen Blick über ihre Schultern in ihre Ateliers ein. Ein Grossteil der Veranstaltungen sind kostenlos oder mit Kollekte.

«Der gemeinsame Nenner ist, das wir die Kultur des Kantons Schwyz aufzeigen wollen. – Was bietet der Kanton an und was ist für uns Kultur», sagt OK-Präsidentin Astrid Fink.

20'000 Besucher im letzten Jahr

Sie hofft auch dieses Jahr wieder auf ähnlich viele Besucher, wie im Vorjahr. Auch dank dem prognostizierten schönen Wetter. «Vielleicht macht der eine oder andere einen Spaziergang und besucht so noch eine Veranstaltung», hofft sie. Das Festival startet an einigen Orten bereits am Freitagmorgen.

