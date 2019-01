An der «Junior Champion Trophy» spielten die besten Tennisjuniorinnen und -junioren am Wochenende um den Meistertitel.

160 Sportlerinnen und Sportler waren am Wochenende in Kriens, Emmen und Littau zu Gast. Bereits zum 50. Mal war Luzern Austragungsort für die Winter-Ausgabe der «Junior Champion Trophy», der Hallen-Schweizermeisterschaft der Junioren.

Für Reinhard Weber, OK-Präsident des Turniers, ist dies eine aussergewöhnliche Sache. Fast alle grossen Namen im Schweizer Tennissport haben hier in der Vergangenheit Meistertitel gewonnen: Roger Federer, Severin Lüthi, Timea Bacsinszky, Stefanie Vögele, Belinda Bencic und Martina Hingis.

Martina Hingis als Stargast

Eben diese Martina Hingis beehrte am Finaltag in Kriens das Turnier. Sie schaute sich Spiele an und übergab am Ende die Preise. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin wollte so «etwas zurückgeben und schauen, was die Jugend von heute macht.»

Die Wintermeisterschaft in Luzern ist zur Tradition geworden.

Für den Cheftrainer von Swiss Tennis, Yves Allegro, hat das Turnier Traditionscharakter: «Es ist ein super Jubiläum. Es isch schön, dass die Region Luzern den Junioren-Schweizermeisterschaften treu geblieben ist. Jeder Spieler in der Schweiz weiss, dass die Wintermeisterschaft in Luzern ist, und es ist zur Tradition geworden.»

Und diese Tradition wird mindestens drei weitere Jahre weitergeführt, denn der Schweizer Tennisverband und das OK haben den Vertrag verlängert.

