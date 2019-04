Ein olympisches 50-Meter-Becken, ein 25-Meter-Pool, ein Warmwasser-Bereich, ein Kinder- und Familienpool: So viel Wasserfläche wie in der Sportarena im Campus Sursee gibt es in keiner Sportanlage in der Zentralschweiz. Und als ob das nicht reichen würde, kommen noch eine Dreifachsporthalle und Übernachtungsangebote dazu. «Sei es für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler oder für Familien aus der Region: Wir wollen allen einen Platz bieten», sagt Daniel Suter, Bauherr der Sportarena und Direktor des Campus' Sursee.

Legende: Das olympische Becken: 50 Meter lang und in zwei Bereiche unterteilbar. Dazu kommt ein Hubboden fürs Schulsschwimmen. SRF / Silvan Fischer

Platz gibt es dabei auch für die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), die in einem der Becken die Bergung von Unfallopfern aus Autos unter Wasser übt.

Der Campus Sursee ging aus dem Aus- und Weiterbildungszentrum des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV hervor, das in Sursee bereits seit 1972 besteht. Für über 60 Millionen Franken wurde das Zentrum aus- und umgebaut. Finanziert wurde dies vor allem durch den SVB, der Bund und der Kanton beteiligten sich mit je 4 Millionen Franken. Der Luzerner Sportdirektor Guido Graf setzt grosse Hoffnungen in die Anlage: «Das Sportzentrum auf dem Campus Sursee soll sich zu einem Magglingen der Zentralschweiz entwickeln», sagt er.