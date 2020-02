Bruno Koch gründete die Musig 1950 in Luzern. Damit ist sie die drittälteste der Stadt Luzern. Koch war Grafik- und Dekorateur-Lehrling, später Sakristan, Wirt im Rebstock und später in der Angelfluh in Meggen.

Der ursprüngliche Name der Bohème lautete Mais-Brüder. Da die Lehrlinge zwar für die Guuggemusig Grinden basteln, mit ihren Lehrmeistern aber nicht mitlaufen durften, meinte Bruno Koch, «wir machen Mais» und gründete 1948 kurzerhand die Mais-Brüder.

1952 trat mit Leopold Häfliger, der nach Querelen in der Chatzemusig eine andere Musig suchte, zur Bohème. Koch und Häfliger verstritten sich aber und so kam es 1976 zum Bruch. Häfliger ging fortan seine eigene Wege und gründete seine eigene Guggenmusig. Erst in den 90er Jahren kam es zur Wiedervereinigung.

Die Bohème Musig Lozärn hat im Moment 36 Mitglieder.