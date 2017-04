Die Leitung des Lucerne Festivals Ostern zieht eine positive Bilanz. Die 14 Veranstaltungen des Festivals in Kirchen und im KKL Luzern waren zu 94 Prozent ausgelastet. Das Festival geht am Sonntag nach neun Tagen zu Ende.

Das diesjährige Ausgabe des Osterfestivals bestand aus 14 Veranstaltungen mit sakraler und weltlicher Musik, die in verschiedenen Kirchen der Stadt und im KKL Luzern durchgeführt wurden. Fünf Konzerte waren ausverkauft, so das Eröffnungskonzert sowie die Premiere von Claudio Verdis «Marienvesper», die Lucerne Festival zusammen mit dem Luzerner Theater inszeniert.

Das Festival abschliessen wird am Sonntag das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, unter anderem mit Sinfonien von Sergej Prokofjew und Jean Sibelius.