Gerade zur Ferienzeit tummeln sich auf dem Carparkplatz am Inseli in Luzern Menschen aus aller Herren Länder: Die internationalen Touristengruppen beim Sight-seeing-Stop in der Leuchtenstadt. Die Tramper, die dank günstigen Fernbustickets den Kontinent erkunden. Die Frauen auf dem Shopping Trip nach Mailand. Die Gastarbeiterfamilie auf dem Weg in den Heimaturlaub.

Das Regionaljournal Zentralschweiz trifft die Menschen vor der Abfahrt.