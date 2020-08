Die Hoffnungen waren gross, als der Kanton Nidwalden im Jahre 2004 das Kapuzinerkloster in Stans vom Orden übernahm – für einen symbolischen Franken. Das historische Gebäude aus dem 16. Jahrhundert schien der perfekte Ort für ein innovatives Projekt. Doch so einfach ging es nicht.

Das erste Projekt war die so genannte «Akademie der Weisen». In dieser Akademie hätten ältere Menschen ihr Wissen und ihre Erfahrung an Jüngere weitergeben und so mehr Wertschätzung erhalten sollen. Die Idee dazu stammte vom Kulturjournalisten Marco Meier, scheiterte aber an den Finanzen.

Darauf folgte ein Kurswechsel. Der Kanton Nidwalden verkaufte das Gebäude im Baurecht an die Firma Mondo Biotech, die im Bereich Medikamente für seltene Krankheiten tätig war und hochtrabende Pläne für den Umbau des Klosters hegte. Doch dann stürzte die Firma ab, 2014 nahm der Kanton das Gebäude zurück und stand wieder am gleichen Ort wie zehn Jahre zuvor.

Erst dann kam der Durchbruch – mit der Idee des «Culinarium Alpinum». Hinter diesem stehen die Bauherrin Senn Values AG und der Autor und Ernährungsforscher Dominik Flammer. Sie haben das Kloster renoviert und nun das Kompetenzzentrum für alpine Kulinarik eröffnet.