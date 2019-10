Am frühen Morgen

Auf der A2 kam es zwischen Luzern und Sursee kurz nach 6:30 Uhr zu einer Massenkarambolage mit elf beteiligten Fahrzeugen.

Die Auffahrkollision ereignete sich im Tunnel Eich in Richtung Norden.

Laut Angaben der Polizei wurden neun Personen leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Überholspur. Ein Autofahrer musste wegen stockendem Verkehr sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, worauf es zur Auffahrkollision kam, in die elf Fahrzeuge verwickelt waren. Der Unfallhergang sei Gegenstand der weiteren Abklärungen und Einvernahmen, teilt die Polizei mit.

Mehrere Stunden gesperrt

Neun Personen, darunter zwei Kinder, mussten vom Rettungsdienst in Spitäler gefahren werden. Acht Personen wurden leicht, eine Person mittelschwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken, so die Polizei.

Die Autobahn A2 war ab der Ausfahrt Sempach in Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt. Seit 10:45 Uhr ist die Autobahn wieder in beiden Richtungen normal befahrbar.

Bereits am Mittwoch kam es im Tunnel Eich zu einem Unfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden. An diesem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt.