El Ritschi über Trychler

El Ritschi vertont einen Text von Hanspeter Müller-Drossaart zum Thema Trychler (Trinkler.) ELRITSCHI (Richard Blatter) 1969 aus Engelberg, heute wohnhaft in Buttisholz ist Sänger von Jolly and the Flytrap. Tritt gelegentlich solo als ELRITSCHI auf und trägt seine eigenen Lieder gänzlich unverstärkt vor.