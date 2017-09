Das Siegerprojekt wird am 28. September in Kriens der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Siegerprojekt Viva und die sieben anderen eingereichten Projektarbeiten können vom 2. bis 13. Oktober 2017 im Schulhaus Grossfeld in Kriens besichtigt werden. Die Ausstellung ist montags bis freitags, jeweils von 14 bis 17 Uhr, geöffnet.