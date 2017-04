In Uri sollen Asylbewerber auch künftig nicht gemäss einem fixen Verteilschlüssel den Gemeinden zugeteilt werden. Eine Expertengruppe im Auftrag der Regierung kommt zum Schluss, dass dies zu kompliziert sei und teurer komme als eine zentrale Unterbringung.

Nach dem Streit um eine kantonale Asylunterkunft in Seelisberg im letzten Jahr beauftragte der Urner Regierungsrat eine Expertengruppe mit einer Gesamtschau zum Asylwesen im Kanton. Dieser Bericht liegt nun vor.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt dem Bericht zufolge einstimmig, auf eine Umsetzung eines Verteilschlüssels von Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zu verzichten. Sie seien idealerweise zentral zu beherbergen. Derzeit werden Asylsuchende in Uri vorwiegend in einem Zentrum mit bis zu 90 Plätzen in Altdorf untergebracht.

Vereinzelt leben Betroffene auch in Wohngemeinschaften in andern Gemeinden. Gemäss der Expertengruppe sprechen verschiedene Faktoren gegen die Einführung eines «gerechten» und «planbaren» Verteilschlüssels auf alle Gemeinden. So etwa der Wohnungsmarkt, der Status der betroffenen Person, sowie das Niederlassungsrecht innerhalb des Kantons.