Neue Kantonsschule Ausserschwyz in Pfäffikon kostet 92 Millionen

Der heutige Betrieb der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) an zwei Standorten habe teilweise aufwendige Abläufe und Doppelspurigkeiten zur Folge, teilte der Schwyzer Regierungsrat mit. Vor allem aber werde dadurch ein «optimales Bildungsangebot» erschwert.

So sei es aufgrund der ungleichen Schülerzahl nicht möglich, dass für alle Schülerinnen und Schüler an beiden Standorten dasselbe umfassende Angebot an Wahlpflicht- und Freifächern angeboten werden könne. Zudem müssten beide heutigen Standorte der KSA saniert werden.

Geplant ist darum eine neue Mittelschule in Pfäffikon mit Platz für rund 600 Schülerinnen und Schüler, die 92 Millionen Franken kosten soll. Damit ist die neue KSA das teuerste Hochbauprojekt des Kantons Schwyz.

Ebenso im neuen Gebäude untergebracht werden sollen die Mediathek der Pädagogischen Hochschule Schwyz und das Berufsinformationszentrum.

Optionale Tiefgarage für 3 Millionen Franken

Als Option schlägt die Regierung dem Kantonsrat vor, zusätzlich eine Tiefgarage mit Platz für 49 Autos und 26 Roller sowie einen öffentlichen Schutzraum zu erstellen. Dies würde weitere drei Millionen Franken kosten und könnte durch die Bewirtschaftung teilweise finanziert werden.

Die Schülerinnen und Schüler werden während der Bauzeit in einem Provisorium unterrichtet. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im Herbst 2021 beginnen. Der Bezug wäre dann im Idealfall auf das Schuljahr 2024 möglich.

Bild 1 / 5 Legende: Die neue Kanti soll eine Dreifachturnhalle erhalten. SRF Bild 2 / 5 Legende: Ein Blick in ein neues Schulzimmer. SRF Bild 3 / 5 Legende: Eine Visualisierung des Treppenhauses der neuen Kanti. SRF Bild 4 / 5 Legende: Von Aussen könnte die KSA dann so aussehen. SRF Bild 5 / 5 Legende: So könnte die Aula des neuen Schulhauses aussehen. ZVG

Was mit dem Gebäude in Nuolen nach dem Zusammenzug passieren soll, ist noch nicht klar. Erste Gespräche zwischen dem Bezirk March, der Gemeinde Wangen und der Missionsgesellschaft fanden statt.