Bahn-Ausbau bis 2035

Der Bundesrat will künftigen Engpässen im Bahnverkehr entgegenwirken. Er will deshalb 115, Milliarden Franken investieren - vor allem im Raum Zürich und in der Genferseeregion. Die Vorschläge gehen nun in die Vernehmlassung. Bis Ende 2018 will der Bundesrat dem Parlament die Botschaft vorlegen.